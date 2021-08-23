В РФ отзовут 527 машин Audi из-за возможных проблем с подушками Takata

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус") отзывает в РФ 527 автомобилей Audi для проверки эффективности установленных на них печально известных подушек безопасности Takata, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины моделей A4, A6, A8, TT, реализованные в 1996-2000 гг.

"На автомобилях Audi с подушками безопасности водителя Takata и газогенераторами Nadi, выпущенными в определённый период, функция подушки безопасности водителя может быть нарушена вследствие процессов старения. В этих случаях защитное действие подушки безопасности может быть снижено. В результате нельзя исключить повышенный риск травмирования при ДТП", - поясняет агентство причину отзыва.

Представители ООО "Фольксваген Груп Рус" письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. Информацию об автомобилях, подпавших под отзыв, можно также узнать на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

На автомобилях, подпадающих под отзывную кампанию, проверят модуль подушки безопасности водителя и при необходимости заменят газогенератор, отмечает Росстандарт.

Как сообщала The Wall Street Journal, с 2013 г. по 2020 г. в мире было отозвано около 100 млн подушек безопасности производства японской компании Takata. Их некорректное срабатывание привело к гибели не менее 25 человек и ранениям более 180 человек.

В 2017 г. Takata объявила о банкротстве, в 2018 г. японскую компанию купил консорциум инвесторов во главе с американской Key Safety Systems (KSS), принадлежащей китайской Ningbo Joyson Electronic.

Takata – семейная корпорация, созданная в 1933 году и изначально производившая компоненты для парашютов. Выпуском подушек безопасности для автомобилей она занялась в 1980-е годы по просьбе Honda Motor Co., которая была миноритарным акционером компании. Тогда же Takata вышла за пределы Японии: первый завод за рубежом появился в 1980 году в Южной Корее, в 1984 году – первое СП компании в США, в 1988 году было создано производство в Великобритании.