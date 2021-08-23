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В Мордовии 2 экс-полицейских будут судить за фальсификацию доказательств

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Двое бывших высокопоставленных сотрудников Ковылкинского отдела МВД Мордовии предстанут перед судом за ряд должностных преступлений и мошенничество.

Пресс-служба следственного управления СКР по республике сообщает, что в 2018 году бывшие начальник межмуниципального отдела "Ковылкинский" и замначальника уголовного розыска этого же отдела спровоцировали мужчину к незаконному приобретению и хранению наркотиков, а после сфальсифицировали доказательства совершения им административного правонарушения, что привело к штрафу и уголовной ответственности с последующим осуждением на длительный срок.

Позднее, отмечает следствие, у родственников этого мужчины полицейские похитили 2 млн рублей, пообещав, что они якобы помогут, чтобы его не заключали под стражу и назначили наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Сотрудники органов внутренних дел действовали с соучастицей "с целью искусственного формирования положительных показателей в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории обслуживаемого района", отмечается в сообщении.

В зависимости от роли и участия каждого действия фигурантов квалифицированы по ряду статей УК РФ, среди которых превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении, служебный подлог, мошенничество.

Их соучастнице также предъявлено несколько обвинений.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечает СУ СКР.

Мордовия СКР МВД

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