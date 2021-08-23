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СКР проверит сообщения о сливе химикатов из ж/д вагонов под Тольятти

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку информации СМИ о загрязнении химическим веществом местности рядом с железнодорожной станцией Тольятти, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Ранее появились сообщения о том, что вблизи железнодорожной станции Тольятти неустановленные лица сливали из железнодорожных вагонов-цистерн химикаты. В специально выкопанные ямы они сбрасывали бочки с неустановленными веществами.

Запах химических веществ почувствовали жители села Русская Борковка, которое находится рядом с предположительным местом слива химикатов.

Тольятти СКР

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