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В петербургском водоеме взяли пробы воды после массовой гибели уток

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Три недели потребуется экспертам для оценки влияния качества воды на гибель уток в одном из прудов на юге Петербурга. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе комитета по природопользованию.

В ведомство поступила информация о гибели пернатых в разных районах города.

"На место наибольшего количества погибших птиц 18 августа выехали специалисты для отбора проб воды. В Яблоневом саду отобраны пробы воды с целью исследования их на токсичность и определение микробиологических показателей. Результаты исследований будут готовы через три недели", - говорится в сообщении.

Специалисты призывают не подкармливать уток летом, так как это отбивает у птиц желание добывать естественную для них еду, а также улетать на зиму. В результате, когда водоемы замерзают, утки оказываются порой в безвыходной ситуации и погибают.

Кроме того, повышенное скопление уток в водоемах из-за избыточной подкормки способствует распространению заболеваний. В жару в застойных прудах размножаются сине-зеленые водоросли, а сами водоемы испытывают антропогенную нагрузку. Все эти факторы негативно сказываются на водоплавающих птицах.

Орнитологи оценивают популяцию уток, круглогодично обитающих в Петербурге, минимум в 20 тысяч особей, средняя продолжительность их жизни составляет 9-10 лет. В год по естественным причинам умирают порядка 2 тысяч уток.

Петербург

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