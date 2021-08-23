Убийца рязанского адвоката получил 17 лет колонии строгого режима

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рязанский областной суд признал 43-летнего жителя Рязани виновным в убийстве адвоката и приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

В счет компенсации морального вреда потерпевшим с него также взыскали 4,4 млн рублей.

По данным следствия и суда, обвиняемый и его знакомые ночью в мае 2011 года в ходе конфликта недалеко от клуба "Энджелс" избили до смерти мужчину. Ему нанесли не менее 14 ударов ногами, в том числе в шею и голову. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Также был избит рязанец, вставший на защиту погибшего.

Сообщалось, что около клуба "Энджелс" погиб рязанский адвокат Иван Талалуев. Его смерть вызвала в Рязани широкий общественный резонанс.

Были возбуждены уголовные дела об убийстве в составе организованной группы и об умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести в составе организованной группы. Обвиняемый в суде вину не признал, но возместил отцу погибшего 300 тыс. рублей в счет частичной компенсации морального вреда.

Один из участников убийства в 2012 году был осужден на 12 лет лишения свободы и вышел на свободу условно-досрочно. Второй обвиняемый с 2011 года находился в федеральном и международном розыске, его задержали в 2019 году.