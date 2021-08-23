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Умер бывший гендиректор "Уралвагонзавода" Николай Малых

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Экс-глава "Уралвагонзавода" Николай Малых (УВЗ) умер в возрасте 73 лет после тяжелой болезни, сообщила компания.

Малых работал на "Уралвагонзаводе" с 1966 года. Он начинал слесарем-инструментальщиком, "дорос" до заместителя директора механосборочного производства по инженерным машинам.

Он занимал пост гендиректора УВЗ занимал в 1997-2009 гг. (в 2009 г. его сменил Олег Сиенко, с 2017 г. компанией руководит Александр Потапов).

"(Малых - ИФ) не боялся новых масштабных проектов, (включая - ИФ) производство подвижного состава, освоение дорожно-строительной, сельскохозяйственной и коммунальной техники. При активном участии (экс-главы УВЗ - ИФ) началось создание корпорации "Уралвагонзавод", которая позволила развиваться и другим заводам отрасли", - говорится в пресс-релизе.

Уралвагонзавод Николай Малых

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