Убившие продавца машины два жителя Бердска получили почти 40 лет колонии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Обвинительный приговор Кемеровского областного суда вступил в силу в отношении двух жителей Бердска, которые убили женщину, пытавшуюся продать машину, сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник.

Осужденные были признаны виновными по п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), но они не согласились с решением суда и подали апелляцию, которая впоследствии была отклонена.

"Суд назначил одному их них наказание в виде 18 лет лишения свободы, другому - 21 год лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд апелляционной инстанции признал доводы стороны защиты необоснованными и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Также мужчины выплатят по 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Следствием было установлено, что в 2018 году осужденные решили убивать продавцов машин для дальнейшего сбыта автомобилей потерпевших. В январе 2019 года они встретились с женщиной, которая приехала на встречу с убийцами на автомобиле Peugeot, взяв с собой документы на транспорт. Мужчины задушили потерпевшую, сняли с нее драгоценности, а машину продали в Кемеровской области. Тело женщины было найдено в стороне от автодороги.