В Томском университете изучили распространение микропластика в реках РФ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) завершили анализ воды, отобранной из десяти рек России для оценки потоков и объема микропластика во внутренние моря и мировой океан. Об этом сообщает пресс-служба вуза во вторник.

Исследователи анализировали пробы из рек Обь-Иртышского бассейна: Иртыша, Ишима, Тобола, Туры, Томи, а также из рек бассейна Волги: Камы, Чусовой, Вятки, бассейна Северной Двины (Вычегда) и Печоры.

Средние концентрации варьировались от 4,56 ± 1,50 шт. в куб. м в Ишиме (притоке Оби) до 76,0 ± 44,0 шт. в куб.м в Вычегде (притоке Северной Двины). В Томи концентрация микропластика оказалась сравнительно невысокой – менее 35 частиц в куб. м, что в два раза меньше показателя, выявленного в притоке Северной Двины.

"Микрофрагменты неправильной формы были самой распространенной категорией частиц в воде большинства исследованных рек. Исключение составили Иртыш, Вычегда и Кама, в воде которых преобладали микропленки", - говорится в пресс-релизе.

По словам заведующей лабораторией промышленной микробиологии БИ ТГУ Юлии Франк, эти отличия могут отражать различное происхождение частиц в разных реках.

"Микросферы и микроволокна чаще всего попадают в водные экосистемы уже в микроразмерном виде с бытовыми сточными водами или из промышленных источников, а вот микрофрагменты являются вторичными по своему происхождению, то есть накапливаются в результате распада более крупных пластиковых изделий, и их присутствие может быть связано с замусориванием берегов", - пояснила Франк.

Она подчеркнула, что исследовательские группы по всему миру сейчас сосредоточены на выявлении источников загрязнения мирового океана микропластиком, но на сегодняшний день мало известно о фактических концентрациях в водах российских рек и их роли в переносе частиц на короткие и длинные расстояния.

Теперь биологи проведут дальнейший анализ морфологии частиц и их полимерного состава, что поможет выявить источники загрязнения рек микропластиком. Кроме того, ученые проведут мониторинг рек, чтобы дать количественную оценку потоков микропластика, переносимых реками России в океан и внутренние моря. В ближайшее время систематический мониторинг будет проведен и для крупнейших сибирских рек – Енисея и Оби.

Результаты исследований ученые БИ ТГУ представили на проводимой под эгидой ЮНЕСКО конференции "World's Large Rivers Initiative Meeting", задачей которой является комплексная оценка состояния и будущего крупных рек мира с целью сохранения водных ресурсов для будущих поколений.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2021 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.