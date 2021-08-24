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Кировчанин осужден на 18 лет за убийство полуторогодовалого ребенка

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Кировский областной суд вынес приговор местному жителю, который убил ребенка своей знакомой. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, злоумышленник получил 18 лет и 15 дней строгого режима с ограничением свободы на год.

В мае пьяный мужчина, оставшись наедине с полуторагодовалым сыном своей знакомой, ударил мальчика по голове и сбросил с балкона квартиры на пятом этаже. Ребенок погиб. В момент трагедии мать мальчика ушла в магазин, в этот день она с приятельницей распивала алкоголь в квартире.

Вину в содеянном обвиняемый признал полностью, отмечает ведомство.

Мать ребенка была привлечена к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

По итогам надзорных мероприятий прокурор Кирова внес представление начальнику управления МВД по городу по факту ненадлежащей организации индивидуальной профилактической работы с семьей погибшего ребенка.

Кировская область

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