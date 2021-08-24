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Грузовой паром сел на мель в Волгоградской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Грузовой паром в ночь на вторник сел на мель в Волгоградском водохранилище, идет разгрузка судна, сообщается в пресс-релизе администрации Волгоградской области.

"В Николаевском районе на расстоянии примерно 80 метров от берега сел на мель грузовой паром "Марш Славянки", на котором находятся три легковых автомобиля, 11 грузовых (груженные арбузами), 27 человек", - говорится в сообщении.

Ночью для буксировки грузового парома из города Камышина подошел грузовой паром "Приокский-4", однако снять паром с мели не удалось. Сейчас паром разгружают, чтобы снять его с мели.

Кроме того, два поисково-спасательных подразделения готовы прибыть при необходимости для оказания экстренной помощи.

Уточняется, что на пароме имеется запас из 100 литров питьевой воды и комната отдыха общей на 80 человек.

Волгоградская область

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