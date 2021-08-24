В больнице в Ижевске проводили эвакуацию из-за пожара на лестнице

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Ижевске из городской больницы №3 эвакуировали 87 человек, в том числе 24 нетранспортабельных больных, из-за пожара на лестнице между третьим и четвертым этажами. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.

В больнице сработала сигнализация. Когда на место прибыли пожарные, оказалось, что на лестничной клетке загорелась оконная рама. К этому моменту сотрудники больницы уже выводили людей из здания. Пожарные спасли пятерых пациентов.

"Общая площадь пожара составила 3 кв. м. Возгорание ликвидировали за девять минут с момента прибытия", - отметили в пресс-службе.