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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Школьники предложили разработать механизм защиты учителей от оскорблений

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, принимавший участие в семинаре-совещании по подготовке к ближайшему заседанию президиума Госсовета, высоко оценил предложения школьников по защите учителей.

"У нас ребята очень активные из "Большой перемены". У них масса идей, хороших и продуманных. В частности, по защите учителей от оскорблений. Сегодня, к сожалению, этот вопрос не сбалансирован. Ребята предложили хорошее решение", - сказал Никитин журналистам во вторник.

Заседание президиума Госсовета РФ "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования" состоится в среду, 25 августа.

"Есть огромное количество случаев в социальных сетях, когда родители (школьников) травят учителя, и ученики издеваются над учителем. Никаких инструментов о зажмите чести и достоинства не существует. Была такая проблема с врачами, сейчас она нормативно отрегулирована. Возможно, имеет что-то подобное сделать для учителей", - сказал Никитин.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках Национального проекта "Образование". Его организаторами выступают АНО "Россия - страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр" и "Российское движение школьников". В 2021 году участниками конкурса стали 2,5 млн школьников и студентов колледжей.

Новгородская область Андрей Никитин Большая перемена

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