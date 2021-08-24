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Путин договорился с Моди о постоянных консультациях по проблеме Афганистана

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди, сообщает пресс-служба Кремля.

Афганистан во власти талибов

"При обмене мнениями по ситуации в Афганистане отмечена важность скоординированных усилий, способствующих установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе в целом. Выражен настрой на наращивание сотрудничества в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана. Условлено о формировании двустороннего канала постоянных консультаций по данной проблематике", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, "затронут ряд вопросов дальнейшего развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере".

В Кремле отметили, что Моди "выразил признательность Путину за оказываемое содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставку и производство в Индии российских вакцин, а также передачу необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования".

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Владимир Путин Нарендра Моди Индия

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