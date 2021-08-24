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Художница из Москвы написала маслом картину на дне горного озера в КЧР

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Московская участница экспедиции "Подводный Кавказ-2021" - дизайнер и подводный художник Елена Воронцова - установила два рекорда, связанных с погружением в высокогорное озеро Кынгыр-Чад в горах Карачаево-Черкесии, сообщило Министерство туризма республики.

"Она стала первой в России женщиной, которой удалось погрузиться на полчаса в высокогорное озеро, находящееся на высоте 2936 метров. Глубина, на которую опустилась художник, составила 14 метров, а температура - плюс пять градусов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Воронцова, находясь на глубине шесть метров, за примерно 70 минут написала пейзаж с видом дна горного озера. Она писала масляными красками на специально загрунтованном холсте, чтобы изображение не растекалось под водой.

Еще два рекорда во время экспедиции установили выходцы из Кубани. Воспитанники военно-патриотического клуба "Казачья слобода" из станицы Михайловской Курганинского района вместе с руководителем Сергеем Князевым на высоте 2938 метров исполнили элементы казачьих боевых искусств. Преподаватель детской музыкальной школы Усть-Лабинска Эмилия Дулина сыграла на флейте на высоте 3143 метра.

Экспедиция, главная цель которой - исследование высокогорных озер Северного Кавказа, прошла под эгидой Краснодарского регионального отделения Русского географического общества при поддержке Министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

Карачаево_Черкесия Кынгыр-Чад РГО Елена Воронцова Минтуризма

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