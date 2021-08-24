Data-кейс "Интерфакса" вошел в число самых востребованных заданий хакатона "Цифрового прорыва"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Кейс "Интерфакса" по анализу и обработке текстов с применением технологий машинного и глубокого обучения вошел в число самых востребованных заданий хакатона "Креативные индустрии. Коммуникации и контент", который состоялся 20-22 августа в рамках конкурса "Цифровой прорыв".

"Цифровой прорыв" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Глобальной целью конкурса является формирование культуры IT-сообщества за счет продвижения лучших участников, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

На базе кейса "Интерфакса" участникам конкурса было предложено разработать генератор названий для информационных сюжетов, которые автоматически собирает нейросеть агентства. Сюжеты - это подборки новостей по одной тематике, например, "Олимпиада-2020", "Выборы в Госдуму-2021".

"Наши задачи в сфере роботизации новостей сегодня постоянно расширяются. На финансовых лентах "Интерфакса" уже более 20% новостей пишут алгоритмы, и мы постоянно увеличиваем эту долю. В ходе хакатона мы предложили одну из практических задач, которая решается нами в рамках автоматизации", - сообщил член жюри конкурса, первый заместитель генерального директора Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

"Участники конкурса проверили более десяти гипотез, разработали несколько прототипов, доказывающих концепцию генератора заголовков, и отлично презентовали результаты своей работы. Победители показали перспективные варианты решения кейса в виде полноценного продукта", - заявил член жюри конкурса, заместитель генерального директора по информационным технологиям Группы "Интерфакс" Евгений Климов, комментируя итоги хакатона.

Он отметил, что технологии обработки естественного языка (NLP) также применяются "Интерфаксом" в системе управления репутацией и медиа-анализа СКАН.

"Цифровой прорыв" - самое масштабное соревнование для профессионалов цифровой экономики России, которое ежегодно объединяет на своей площадке технологических предпринимателей, представителей федеральных и региональных органов власти, специалистов в сфере цифровых технологий, студентов профильных вузов. Проект поддерживают крупнейшие компании страны - "Росатом", "Ростелеком", "Россети", Mail.Ru, Сбербанк и десятки других.

В 2019 году финальный хакатон "Цифрового прорыва" стал самым масштабным соревнованием IT-специалистов в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Одновременно на площадке мероприятия работали свыше 3000 IT-специалистов из 77 регионов России.

В 2021 году хакатоны привязаны не к федеральным округам, как раньше, а к отраслям и секторам экономики, что позволяет сделать решения применимыми на практике и сконцентрированными в одном полуфинале. Теперь участникам предлагаются кейсовые задания 3 типов: технические, управленческие и data-кейсы.

Группа "Интерфакс" - крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками и работать с большими массивами данных. В состав группы входит одно из самых известных и наиболее цитируемых в мире российских информагентств - "Интерфакс", которое создает новости более 30 лет.