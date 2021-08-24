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Росприроднадзор счел ливневые стоки основным загрязнителем акватории Черного моря

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Росприроднадзор считает, что в загрязнении акватории Черного моря виноваты, в первую очередь, ливневые стоки, а не предприятия.

"Основные загрязнители морской акватории Черного моря – это ливневые стоки, та самая вода с грунта. Далее по качеству загрязнения – это наши водоканалы и очистные сооружения, а далее уже идут предприятия. У нас, например, в Дагестане ни в одном селении нет очистных сооружений, и все сбрасывается в Черное море. Я искренне не понимаю, почему мы не можем позволить себе чистое море", - сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова журналистам в Туапсе.

По ее словам, в настоящее время Минстрой принял большую программу, и очистные сооружения в эту программу попадают. "И я искренне надеюсь, что мы за три года эту ситуацию переломим. Чем больше населенных пунктов, тем больше загрязнена акватория, и это не всегда плоды предприятий", - отметила Радионова.

Она также подчеркнула, что в России нуждаются в реконструкции и водоканалы.

"У нас есть регионы, где нет совсем систем водоочистки. У нас 27 субъектов РФ имеют очистку сточных вод не более 10 процентов. Поэтому нам строить и строить канализации, очистные, а потом следить", - добавила она.

Росприроднадзор

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