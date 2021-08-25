Жара в Уфе побила рекорд 1940 года

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Синоптики в Уфе вновь зафиксировали абсолютный максимум температуры дня, сообщила в среду пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Днем 24 августа на аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил плюс 36,4 градуса. В 1940 году в этот день максимальная температура воздуха повышалась до 34,2 градуса", - говорится в сообщении.

По республике максимальная температура воздуха накануне составила +37,3 С.

В августе на территории Башкирии установилась аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

По информации синоптиков, с начала месяца жара в Уфе побила восемь температурных рекордов. Ранее абсолютные максимумы температуры воздуха были зафиксированы 3 августа (+36,3), 4 августа (+37,8), 16 августа (+34,2), 19 августа (+36,2), 20 августа (+36,7), 21 августа (+38,4) и 22 августа (+38,3).