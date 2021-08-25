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Умер лидер ярославских коммунистов

У Александра Воробьева были осложнения, вызванные коронавирусом

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Депутат Ярославской областной думы, первый секретарь регионального комитета КПРФ Александр Воробьев скончался на 73-м году жизни, сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Выражаю самые искренние соболезнования родным, близким, соратникам в связи с уходом из жизни Александра Васильевича Воробьева", - написал глава региона на своей странице в фейсбуке.

"Светлая память об этом энергичном, целеустремленном, талантливом человеке сохранится в наших сердцах, а его имя - в истории Ярославской области", - добавил губернатор.

В начале августа Воробьев сдал положительный тест на коронавирус.

"В больнице у него выявили поражение 60% легких. После осложнения на сердце Александра Васильевича поместили в реанимацию, где утром 25 августа он скончался", - сообщается на сайте регионального отделения КПРФ.

Воробьев родился 6 ноября 1948 года в Ярославской области. Был депутатом Яроблдумы последних трех созывов от КПРФ.

Ярославская область КПРФ Александр Воробьев

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