Массовое захоронение биркованных собак обнаружено в Волгограде

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Волгограда выясняют обстоятельства появления массового захоронения биркованных собак в Ворошиловском районе города, сообщили "Интерфаксу" в мэрии.

Специалисты ветеринарной службы взяли патматериалы на обследование, умершие животные уже кремированы, сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что несанкционированное захоронение не имеет никакого отношения к работе МБУ "Северное" - госорганизации, которая занимается отловом бездомных животных в Волгограде, но специалисты учреждения все равно начали проверку по этому инциденту.

Собеседник агентства также отметил, в госпитомнике ведется четкая статистика с описанием каждого животного, которого привозят или увозят из учреждения. Кроме того, в случае естественной гибели собаки, трупы животных, согласно ветеринарным нормам, кремируют на территории базы.

Ранее в СМИ появилась информация, что обнаруженное несанкционированное кладбище биркованных собак, по мнению зоозащитников, может быть связано с работой МБУ "Северное". Также в земле зарыты были пакеты с материалами для операций по стерилизации, ветеринарные препараты, биоотходы, медицинские перчатки и пеленки.