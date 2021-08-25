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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Судно с ночным клубом убрали с реки в центре Петербурга

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Из акватории реки Большая Невка изъято несамоходное судно - клуб "Забава бар", сообщили в комитете по природопользованию Петербурга.

Ранее ведомство выявило нарушение природоохранного законодательства - на участке акватории (напротив дома 44 лит. А по Петроградской набережной) находилось несамоходное судно без договора водопользования.

В октябре прошлого года Приморский районный суд по иску природоохранной прокуратуры принял решение о демонтаже судна и запретил буксировать его на другие водные объекты в границах города. Собственник не исполнил решение суда, и в мае этого года судебные приставы возбудили исполнительное производство. Сейчас решение суда исполнено в полном объеме, говорится в сообщении комитета по природопользованию.

Городская администрация с 2013 года пыталась убрать судно с Петроградской набережной. От собственника требовали удалить трап с берега. В 2014 году собственники корабля получили права на использование земельного участка.

С 2005 году "Забава бар" стоял у Мытнинской набережной. Судно работало как ночной стриптиз-клуб.

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