В Петербурге суд оправдал экс-полицейских по делу об изъятии алкоголя из кафе

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга признал невиновными троих бывших сотрудников полиции, обвиняемых в совершении нескольких преступлений. Об этом сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

На скамье подсудимых находились экс-начальник 28-го отдела полиции по Центральному району Петербурга Дмитрий Алексеев и участковые Евгений Рысь и Сергей Ельцов. Фигурантам инкриминировали преступления по статьям "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности" (часть 1 статьи 169 УК РФ), "Превышение должностных полномочий" (часть 1 статьи 286 УК РФ) и "Служебный подлог" (часть 2 статьи 292 УК РФ).

"Суд, исследовав материалы дела, посчитал, что представленными обвинением доказательствами, вменяемое фигурантам, не подтверждается", - сообщает пресс-служба.

Рысь и Ельцов оправданы по всем статьям предъявленного обвинения в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, а Алексеев – по статьям "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности" и "Превышении полномочий" в связи с отсутствием состава, по статье "Служебный подлог" – ввиду непричастности. Как уточняется, за всеми признано право на реабилитацию.

По версии следствия, в сентябре 2019 года Алексеев, будучи осведомленным о наличии у владельцев кафе "Райский сад" лицензии на розничную торговлю алкоголем, действительной до апреля 2022 года, под вымышленным именем позвонил в полицию и сообщил ложную информацию о продаже в заведении крепких напитков без лицензии. После этого у него появились основания поручить подчиненным – Ельцову и Рысю провести незаконную проверку заведения с последующим изъятием алкоголя. Проверку кафе полицейские не проводили, но алкоголь изъяли, а после внесли в протокол изъятия якобы ложные сведения о присутствии понятых и поставили за них подписи.