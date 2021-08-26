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Новый мусороперерабатывающий завод построят в Магаданской области

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Мусороперерабатывающий завод мощностью 90 тыс. тонн в год планируют построить в Магаданской области при поддержке Российского экологического оператора (ППК РЭО), сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

Строительство объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) обсудили губернатор региона Сергей Носов и гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. Комплекс будет включать современный мусоросортировочный комплекс, объекты по утилизации и переработке отходов, место их цивилизованного захоронения. Буцаев отметил, что новый объект позволит обрабатывать весь объем ТКО в регионе.

"Современный комплекс позволит региону в полном объеме выполнить требования национального проекта "Экология", в части обеспечения 100-процентной обработки ТКО и снижения уровня захоронения меньше 50%", - сказал Буцаев, которого цитирует пресс-служба.

Проект получил положительное заключение государственно-экологической экспертизы. По данным областных властей, завод может быть построен уже в первой половине 2023 года. Объем инвестиций оценивается в 3 млрд рублей, РЭО планируют вложить 860 млн рублей. Также в составе завода планируется создать объект по производству альтернативного топлива, который позволит, в том числе, заместить некоторые виды завозного топлива, стоимость которого сейчас высока. Проект будет реализован на основе концессионного соглашения.

В Магаданской области живет почти 140 тысяч человек. В год объемы ТКО достигают 75,7 тыс. тонн. В регионе действуют два объекта размещения ТКО - временный полигон в Омчаке и полигон ТБО поселке Омсукчан.

Магаданская область

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