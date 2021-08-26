Семь человек пострадали в аварии с маршруткой в Новосибирске

Четверо госпитализированы

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Семь человек обратились за медпомощью в Новосибирске после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с пассажирским микроавтобусом, сообщает в четверг ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, за медицинской помощью обратились 7 пассажиров, из них 4 госпитализированы", - говорится в сообщении.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в 01:50 по местному времени (22:50 среды мск - ИФ) на Гусинобродском тракте рядом с заправкой "Газойл" столкнулись фура Mercedes-Benz Actros и микроавтобус Ford Transit, который получил критические повреждения.

По данным очевидцев, Ford Transit перевозил пассажиров из Кемерова в аэропорт Толмачёво, авария произошла при попытке обгона, во время которого микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

По данным областного ГУ МЧС, сообщает пресс-служба управления, в микроавтобусе находилось 16 человек, ДТП произошло на ул. Зеленодолинская в Октябрьском районе Новосибирска. Сотрудники МЧС России совместно со спасателями муниципальной аварийно-спасательной службой деблокировали зажатого водителя микроавтобуса и передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии.

Разлива топлива не произошло. Все неотложные работы на месте происшествия были завершены в течение часа. По данным МЧС, всего пострадали пять человек: водитель и четверо пассажиров микроавтобуса, госпитализированы в медицинские учреждения.