СК проверит публикации о массовом отравлении в кафе в Томске

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Томске начали доследственную проверку публикаций об отравлении 29 человек в одном из городских кафе, сообщило региональное управление СКР.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Томской области "Интерфаксу" сообщили, что на вечер среды обращений с жалобами на отравление в кафе не было.

25 августа телеграм-канал Mash Siberia сообщил, что в одном из кафе Томска отмечали одновременно две свадьбы, на одной отравились 16 человек, на другой - 30. В