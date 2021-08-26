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Братская ГЭС впервые с 1995 года начала холостой сброс воды

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Росводресурсы с 26 августа установили новый режим работы Братской ГЭС (актив ПАО "Иркутскэнерго", находится под управлением ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", обе в составе En+), сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Теперь сброс ГЭС будет варьироваться в диапазоне 5,3 тыс. кубометров в секунду плюс-минус 200 кубометров в секунду. При этом через гидроагрегаты станция будет пропускать в нижний бьеф 4,7 тыс. кубометров в секунду, а холостой водосброс составит 500 кубометров в секунду.

Братская ГЭС также будет поддерживать уровень воды в Усть-Илимском водохранилище в верхнем бьефе у плотины в пределах 295,5-296 метров.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерации", на новый режим работы ГЭС перешла в связи со складывающейся гидрологической обстановкой из-за половодья, высокой боковой приточности Братского водохранилища через крупные притоки Иркут, Китой, Белая, Ока. Принятое Росводресурсами решение об увеличении попусков позволит зафиксировать уровень Братского водохранилища на текущей отметке и минимизировать риски возможных подтоплений, сообщили в компании.

В четверг на Братской ГЭС для холостого водосброса открыли два затвора водосливных секций.

"Последний раз жители Братска и гости города могли наблюдать подобное зрелище в 1995 году. Тогда сброс воды также был вызван гидрологической обстановкой", - отметили в компании.

По данным Росводресурсов, расход Братской ГЭС 25 августа через гидроагрегаты составлял 4,662 тыс. кубометров в секунду.

По данным МЧС, режим работы другой ГЭС "Иркутскэнерго" - Иркутской (первая в каскаде Ангарских ГЭС) - в настоящее время сохраняется на уровне 3 тыс. кубометров в секунду. При этом в нижнем бьефе, как сообщалось, уже наблюдаются подтопления.

С 12 августа для Иркутской ГЭС сбросы увеличили до 3,3 тыс. кубометров в секунду из-за интенсивного наполнения Байкала, но уже с 19 августа снизили их до 3 тыс. кубометров в секунду. Снижение было связано с быстрым наполнением рек на юге Иркутской области ниже ГЭС по течению, особенно реки Иркут (крупный приток Ангары, впадающий в нее в Иркутске).

Иркутскэнерго Братская ГЭС Росводресурсы

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