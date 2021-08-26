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Основные силы Каспийской флотилии перевели в Дагестан

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Основные силы Каспийской флотилии (Кфл) перебазированы на территорию Дагестана, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"Сначала был построен первый этап и перебазированы все вспомогательные суда, а сейчас уже все основные суда", - сказал Иванов в эфире телеканала "Звезда.

2 апреля 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о решении перевести Кфл из Астрахани в новый район базирования в Дагестане. Процесс перевода штаба и управления флотилии, ее основных сил из Астрахани в Махачкалу и Каспийск (Дагестан) завершился около года назад.

Кфл – оперативное объединение ВМФ России. Наряду с Черноморским флотом – морская компонента Южного военного округа. Флотилия обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений.

В состав флотилии входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск, авиация.

Дагестан Минобороны РФ

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