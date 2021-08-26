Три человека погибли при столкновении авто с поездом под Саратовом

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Дорожная авария на перегоне станций Золотая степь - Наливная в Саратовской области унесла жизни трех человек, сообщает пресс-служба УГИБДД региона в четверг.

"По предварительной информации, в 15:15 по местному времени (...) произошло столкновение автомобиля "УАЗ Патриот" с пассажирским поездом "Махачкала - Москва". В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В свою очередь в пресс-службе Приволжской железной дороги "Интерфаксу" уточнили, что в результате ДТП в поезде "Махачкала-Москва" никто не пострадал.

"По уточненной информации, задержка движения поезда составила 2 часа 7 минут. Схода подвижного состава не было", - сказал представитель ПривЖД.