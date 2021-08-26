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Путин потребовал решить проблему качества воды в Северной Осетии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин потребовал включить Северную Осетию в федеральные программы развития ЖКХ для решения проблемы качества воды в республике. Он сказал это на встрече с врио главы региона Сергеем Меняйло, их беседу транслировал телеканал "Россия-24".

"Вода и водоотведение - здесь вам своими силами точно не справиться, нужно к вашим документам обязательно добавить ещё один. У нас большие программы, связанные с развитием ЖКХ, они обеспечены финансированием, и нужно республику вписать в эти программы, - сказал президент. - Еще с 70-х годов прошлого века у вас системы ЖКХ выстроены и по старым технологиям, да и, собственно, уже по времени их пора менять".

Северная Осетия Сергей Меняйло Владимир Путин

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