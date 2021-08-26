СК начал проверку из-за обнаружения массового захоронения времен ВОВ под Калининградом

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В городе Гусев Калининградской области проводится проверка по факту обнаружения останков советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

В ходе работ по благоустройству привокзальной площади железнодорожного вокзала в Гусеве рабочие обнаружили человеческие кости и фрагменты армейского обмундирования. По информации поискового отряда "Экипаж", которые проводят эксгумацию, останки принадлежат бойцам Красной Армии, павшим в ходе Восточно-Прусской операции при штурме Гумбиннена (Гусев) в октябре 1944 года и январе 1945 года, говорится в пресс-релизе.

На настоящий момент обнаружено не менее 75 останков, эксгумационные работы продолжаются.

По данному факту организована доследственная проверка. В ее ходе будут назначены медико-криминалистические судебные экспертизы с целью установления точного срока давности захоронения. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

На территории нынешней Калининградской области во время войны погибли около 150 тыс. советских солдат. Из них 30 тыс. считаются пропавшими без вести. Ежегодно поисковики находят по несколько десятков безымянных одиночных могил, братских захоронений павших советских солдат.