Шесть человек пострадали в аварии с автобусом и грузовиком на Кубани

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Новороссийск-Керчь в четверг, шесть человек пострадали сообщает оперативный штаб Кубани.

"Предварительно пострадали шесть человек. Пятерых доставили в Темрюкскую ЦРБ в состоянии средней тяжести. Детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД Кубани, водитель туристического автобуса в неположенном месте повернул налево и допустил столкновение с грузовиком. На момент аварии в автобусе находилось 55 пассажиров, они направлялись из Крыма в Курск.

Пресс-служба прокуратуры сообщает, что органами прокуратуры Краснодарского края организована проверка по факту ДТП на трассе в районе станицы Старотитаровской Темрюкского района.

В сообщении говорится, что, по предварительным данным, 39-летний водитель туристического автобуса MAN начал разворачиваться в неположенном месте. В результате в него врезался груженный ячменем "КАМАЗ". Водитель грузовика не успел среагировать на происходящее и допустил столкновение с задней частью автобуса.

"Погибших среди участников ДТП нет, пять пассажиров, у которых есть жалобы на самочувствие, доставлены в больницу для дальнейшего обследования. Движение транспортных средств не участке ограничено, но не остановлено, пассажиров заберет автобус фирмы-перевозчика", - уточняется в сообщении.

На месте ЧП работают медики, они оказывают первую помощь пострадавшим.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что несколько человек пострадали в аварии с автобусом и грузовиком вблизи хутора Соленый на Кубани. По данным источника, автобус направлялся из Судака в Курск.