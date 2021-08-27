Теплоход с баржей затонул на Ямале

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Теплоход с баржей, груженной строительными материалами, ушел под воду в Обской губе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Экипаж судна в составе шести человек пересел в спасательный плот, который прибило к берегу. Члены экипажа размещены в маневренном фонде администрации села Мыс-Каменный. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в пятницу в километре от причала села Мыс-Каменный Ямальского района. По предварительной информации, причиной бедствия стало попадание забортной воды в машинное отделение.

Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности судоходства.