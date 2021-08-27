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Экс-замгубернатора Владимирской области получила 8,5 года колонии за взятки

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Владимира вынес приговор бывшему заместителю губернатора Владимирской области, экс-директору департамента имущественных и земельных отношений по делу о получении взяток, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что чиновница в нарушение антимонопольного законодательства за вознаграждения помогала двум предпринимателям в том, чтобы победить в аукционах на ремонт помещения, а также поставку мебели и оборудования. В частности, она оказывала помощь в подготовке конкурсной документации и предоставляла необходимую информацию по торгам.

Против замгубернатора были возбуждены дела по части 5, 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах).

Отмечается, что женщина при рассмотрении дела свою вину не признала.

Суд приговорил бывшую чиновницу к 8,5 годам колонии общего режима. Также она оштрафована на 8 млн рублей и на 2 года лишена права занимать должности в государственных органах. Кроме того, с нее взысканы 3 млн рублей, полученные в качестве взятки.

Суд также назначил по 7,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года предпринимателям, которые признаны виновными в даче взятки по части 4, 5 статьи 291 УК РФ.

По данным местных СМИ, речь идет о бывшем замгубернатора Елене Мазанько, которая была уволена с должности в декабре 2018 года.

Владимирская область

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