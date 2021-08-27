Житель Барнаула осужден на 17 лет за сожжение человека

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Житель Барнаула, который облил бензином и поджег мужчину на одном из местных рынков, отправится в колонию строгого режима, сообщает в пятницу прокуратура Алтайского края.

Вступил в законную силу приговор Алтайского краевого суда в отношении 39-летнего жителя Барнаула, осужденного по п."д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), сказано в сообщении. Суд приговорил его к 17 годам колонии с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

Коллегия присяжных заседателей признала доказанным, что днем 14 июня 2020 года мужчина, будучи пьяным, повздорил с продавцами и покупателем на рынке "Докучаевский" в Барнауле. Сходив к автомобилю и взяв бензин, мужчина облил одного из своих оппонентов и поджег. Потерпевший был доставлен в больницу, спустя шесть дней он скончался от термических ожогов 50% тела.

Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции признала приговор законным и обоснованным.