Петербургский блогер, снимавший розыгрыши в форме полиции, получил 5 суток ареста

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Петербургский блогер арестован на пять суток за неповиновение полиции и незаконное ношение формы сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, с 12 июня мужчина, снимающий пранки для TikTok, не менее семи раз незаконно надевал форму полиции и появлялся в таком виде в общественных местах.

23 августа сотрудники полиции попытались задержать правонарушителя, тот отказался предъявить документы и проследовать в служебный автомобиль. Полицейским пришлось применить к нему силу и доставить в отдел для составления протоколов по статьям КоАП РФ "незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов" и "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

В июне блогера уже привлекали к административной ответственности за незаконное ношение формы полицейского.

В полиции не уточнили имени мужчины. Между тем на видео с правонарушителем, распространённом пресс-службой регионального главка МВД, запечатлен 27-летний тиктокер Сергей Чепкасов, известный под псевдонимом "Сергей Монако".

На видео Чепкасов заявил, что не надевал форму полиции с тех пор, когда его впервые привлекли к административной ответственности, "ликвидировав" ее. "Это просто видеоблогинг, позитивные видеоролики. Никого не хотелось оскорблять это образ, пранки", - пояснил тиктокер.