Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Петербургский блогер, снимавший розыгрыши в форме полиции, получил 5 суток ареста

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Петербургский блогер арестован на пять суток за неповиновение полиции и незаконное ношение формы сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, с 12 июня мужчина, снимающий пранки для TikTok, не менее семи раз незаконно надевал форму полиции и появлялся в таком виде в общественных местах.

23 августа сотрудники полиции попытались задержать правонарушителя, тот отказался предъявить документы и проследовать в служебный автомобиль. Полицейским пришлось применить к нему силу и доставить в отдел для составления протоколов по статьям КоАП РФ "незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов" и "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

В июне блогера уже привлекали к административной ответственности за незаконное ношение формы полицейского.

В полиции не уточнили имени мужчины. Между тем на видео с правонарушителем, распространённом пресс-службой регионального главка МВД, запечатлен 27-летний тиктокер Сергей Чепкасов, известный под псевдонимом "Сергей Монако".

На видео Чепкасов заявил, что не надевал форму полиции с тех пор, когда его впервые привлекли к административной ответственности, "ликвидировав" ее. "Это просто видеоблогинг, позитивные видеоролики. Никого не хотелось оскорблять это образ, пранки", - пояснил тиктокер.

Петербург

Новости

Рядом с оренбургским ГПЗ "Газпрома" начался природный пожар

Источник узнал о крушении бомбардировщика под Пермью

Источник узнал о крушении бомбардировщика под Пермью

Новый электрон-позитронный коллайдер могут построить в Сарове, а не в Новосибирске

Новый электрон-позитронный коллайдер могут построить в Сарове, а не в Новосибирске

В российских аэропортах топливо подорожало на 18% с начала года

"Победа" передаст часть рейсов другим авиакомпаниям из-за заболевших COVID пилотов

Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе

Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе

Zoom попросила у ФАС разрешения на покупку Five9

Кремль отреагировал на обращение СМИ к Путину по поводу закона об иноагентах

Кремль отреагировал на обращение СМИ к Путину по поводу закона об иноагентах

Опубликованы обновленные материалы к проведению ЕГЭ

Опубликованы обновленные материалы к проведению ЕГЭ

Росавиация предложит оперштабу разрешить чартерные рейсы в Египет

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');