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Жонглер-эквилибрист побил в Омске собственный рекорд на канате

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Жонглер-эквилибрист, заслуженный артист России Михаил Иванов после выступления в Омском цирке подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает пресс-служба цирка.

Он, передвигаясь по канату на высоте, сумел отбить головой мяч 117 раз. В пресс-службе отметили, что этот трюк до сих пор никто в мире не проделывал.

При этом Иванов, двукратный рекордсмен Книги Гиннесса, превзошел собственное достижение 2012 года: тогда в Ивановском цирке он сумел отбить мяч 101 раз. Артист при этом работал без страховки.

Трюк с отбиванием мяча головой во время прохождения по канату придумал отец Михаила - Александр Иванов.

Михаил Иванов Омский цирк Книга рекордов Гиннесса

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