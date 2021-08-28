Жилой пятиэтажный дом загорелся в Ялте на площади в 1 тыс. кв. м.

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Пожар возник в пятиэтажном жилом доме в Ялте на площади 1 тыс. квадратных метров, эвакуировано 17 человек, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В 20:44 поступила информация о задымлении на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного в городе Ялта по ул. Кривошты, 10. По прибытию было установлено, что горит техническая надстройка на крыше. В 23:41 пожар локализован на площади 1000 кв. м", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что была проведена эвакуация 17 человек, информация о пострадавших не поступала.

"Всего привлечено 52 человек и 16 единиц техники", - добавили в МЧС.

Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что дом, где произошел пожар, стал "одним из самых пострадавших во время потопа".

"Готовимся расселять людей. (...) На улице никто не останется. Готовим средства размещения, еду, горячее питье", - написала сити-менеджер на своей странице в фейсбуке и выложила несколько видео. Она находится возле горящего дома.

Павленко сообщила, что на месте ЧП работают несколько пожарных расчетов, жители дома пока собрались на стадионе. "Мы уже точно понимаем, что пятый этаж придется однозначно эвакуировать", - сказала Павленко на одном из видео.

Дома на улице Кривошты были среди наиболее пострадавших во время потопа в Ялте в июне.