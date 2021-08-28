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Минобороны РФ примет решение о новом облике ВДВ в конце года

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство примет решение о новом облике Воздушно-десантных войск (ВДВ) в конце текущего года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"По итогам посещения накануне Казанского вертолётного завода на встрече с представителями региональных министр обороны России рассказал, что завод поставит Минобороны вертолёты Ми-8, Ми-38 и "Ансат", - сказано в сообщении Минобороны.

Шойгу отметил, что в связи с преобразованиями ВДВ понадобится большое количество вертолётов, в том числе Ми-8МТВ.

"Потому что нам нужны вертолёты, которые должны летать в любую погоду. И, думаю, тут также будет, как по Ту-160 - подписан контракт на 10 лет", - сообщил глава военного ведомства.

27 ноября прошлого года Шойгу сообщил, что эксперимент по формированию соединений ВДВ "нового типа" показал необходимость совершенствования применения Воздушно-десантных войск.

В феврале 2019 командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков сообщил, что в ВДВ России создают бригаду нового типа с усиленным боевым потенциалом и повышенной мобильностью.

ВДВ - род войск Вооружённых сил. ВДВ предназначены для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций.

Минобороны Сергей Шойгу

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