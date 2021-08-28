Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии в Омской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В результате ДТП с участием автомобилей "Скания" и "Тойота-Марк-2" на 451 км автодороги Москва-Тюмень два человека скончались и пятеро пострадали, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

" В результате ДТП водитель автомобиля "Тойота Марк-2"-мужчина 1995 г.р., а также 4 его пассажиров, в том числе 3 несовершеннолетних - (личности в настоящее время устанавливаются) - госпитализированы, ещё 2 пассажиров скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту ДТП полиция проведет проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия.