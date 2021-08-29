Более 100 детей эвакуировали из реабилитационного центра под Новгородом

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пожар на газовой котельной привел к эвакуации более ста детей из реабилитационного центра под Новгородом, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"В поселке Юрьево, где расположен областной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, произошла утечка газа на котельной с последующим возгоранием. Более 100 детей и персонал эвакуированы", - рассказал он.

Информации о пострадавших нет.