Более 100 детей эвакуировали из реабилитационного центра под Новгородом
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пожар на газовой котельной привел к эвакуации более ста детей из реабилитационного центра под Новгородом, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
"В поселке Юрьево, где расположен областной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, произошла утечка газа на котельной с последующим возгоранием. Более 100 детей и персонал эвакуированы", - рассказал он.
Информации о пострадавших нет.