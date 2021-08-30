В Новом Уренгое в сгоревшей бывшей школе нашли погибшего

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Новом Уренгое семь часов тушили пожар в здании бывшей вечерней школы, погиб один человек, сообщили в управлении МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Вечером в воскресенье загорелось двухэтажное деревянное здание, которое уже не использовалось. Сигнал о возгорании пожарные получили около 20 часов 29 августа по местному времени (18:00 по Москве), огонь потушили к 3:15, говорится в сообщении МЧС.

Здание выгорело полностью, площадь возгорания составила 480 квадратных метров.

В здании пожарные нашли мужчину 1973 года рождения без признаков жизни. Установлено, что это был бездомный. Причины и обстоятельства его смерти выясняются.