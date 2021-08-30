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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Исследование выявило появление в России кинозрителя нового типа

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В России появилось поколение кинозрителей, которые не имеют вообще опыта так называемого линейного просмотра или прослушивания контента по телевидению или радио, показало исследование "Платформы", проведенное в партнерстве с "Национальной медиа группой". Об этом пишут "Ведомости".

Исследователи выяснили, что 76% опрошенных зрителей в возрасте 18–34 лет чаще всего смотрят фильмы и сериалы на стриминговых сервисах или скачивают бесплатно, 34% – пользуются платной подпиской. 65% респондентов в этой возрастной группе смотрят кино и по телевизору, но для них телесмотрение чаще бывает фоновым.

85% зрителей от 55 лет и старше чаще всего смотрят фильмы и сериалы по телевизору. В этой же группе 50% смотрят контент онлайн бесплатно и 19% пользуются платными подписками.

Аудитория в возрасте 55 лет и старше чаще всего смотрит фильмы и сериалы по телевизору (85%). Но и эта аудитория перетекает в онлайн (50% смотрят бесплатно, 19% пользуются платными подписками).

Производители контента остро конкурируют за молодую аудиторию, которая пока является основным источник для роста аудитории платных сервисов, пишет газета. "Причем киноконтент здесь конкурирует со всей сферой интертейнмента, в том числе играми, платформами видео, социальными сетями", - говорится в публикации.

С точки зрения запроса к контенту образовались две крупные аудитории - советская и постсоветская, пишут "Ведомости".

К постсоветской аудитории исследователи относят поколение, "социализация которого происходила в 90-е". Молодым зрителям чаще интересны на оригинальные сюжеты, качество съемок и спецэффекты, контент они сравнивают с зарубежными фильмами, а не только с советской классикой. С точки зрения ценностей для молодежи важна экология, индивидуалистические ценности – стремление к свободе, независимости, принятие разнообразия, у нее есть запрос на дискуссионные остросоциальные темы, от развития гражданского общества до насилия в школах, отмечает издание.

Для советской аудитории характерен запрос на полезные тематики, воспитательную функцию кино, оптимизм, демонстрацию положительных качеств человека и общества, ей важно укрепление традиционных институтов, патриотизм, уважение к традициям. С точки зрения сюжета эта группа предпочитает контент о российской истории, войнах, байопики.

Платформы в целом лучше удовлетворяют запрос молодой аудитории, судя по опросам зрителей, отмечают исследователи.

НМГ Панорама

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