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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В подвале дома в Саранске нашли взрывные устройства и боеприпасы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Схрон оружия найден в тайнике в жилом доме в Саранске (Мордовия). Об этом сообщается на сайте МВД по республике в понедельник.

По данным полиции, 28 августа в дежурную часть поступило сообщение от жителя дома по улице Степана Разина об обнаружении в подвале подозрительных предметов. Территория дома была оцеплена, жильцы были эвакуированы.

Специалисты-взрывотехники обнаружили в подвальном помещении и изъяли взрывные устройства, взрывчатые вещества и более 400 патронов различного калибра.

Арсенал направлен на судебно-баллистическую экспертизу.

По одной из версий, изъятое могло принадлежать участникам преступной группировки, действующей на территории Мордовии более 15 лет назад, отмечает полиция.

Саранск Мордовия

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