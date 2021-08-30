В подвале дома в Саранске нашли взрывные устройства и боеприпасы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Схрон оружия найден в тайнике в жилом доме в Саранске (Мордовия). Об этом сообщается на сайте МВД по республике в понедельник.

По данным полиции, 28 августа в дежурную часть поступило сообщение от жителя дома по улице Степана Разина об обнаружении в подвале подозрительных предметов. Территория дома была оцеплена, жильцы были эвакуированы.

Специалисты-взрывотехники обнаружили в подвальном помещении и изъяли взрывные устройства, взрывчатые вещества и более 400 патронов различного калибра.

Арсенал направлен на судебно-баллистическую экспертизу.

По одной из версий, изъятое могло принадлежать участникам преступной группировки, действующей на территории Мордовии более 15 лет назад, отмечает полиция.