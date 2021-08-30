Воспитанница детдома погибла под Смоленском, надышавшись антиперспирантом

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Смоленской области после смерти подростка в детском доме, сообщает СУ СКР по региону в понедельник.

Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность должностных лиц, повлекшая по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в ночь на 30 августа две несовершеннолетние воспитанницы Сафоновского детского дома-школы в гостиной учреждения поочередно вдыхали газовые пары антиперспиранта. После этого они почувствовали себя плохо и вернулись в свою комнату. Вскоре 12-летняя школьница скончалась, ее 16-летняя подруга была госпитализирована.