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Полицейский арестован в Петербурге по делу о торговле марихуаной

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пушкинский районный суд Петербурга заключил под стражу сотрудника полиции Виктора Щербыну, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения в отношении фигуранта избрана по 23 октября, говорится в сообщении.

По версии следствия, Щербына, являясь действующим сотрудником главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, с 5 июля по 24 августа через посредника продавал неустановленным покупателям каннабис массой не менее 193,3 грамма и 299,6 грамма, заработав не менее 85 тыс. рублей.

По данным пресс-службы, Щербына был задержан 24 августа, на следующий день ему предъявили обвинение в совершении преступления по ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Вину фигурант признал частично.

МВД Петербург

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