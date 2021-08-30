Полицейский и двое его знакомых арестованы на Кубани за похищение человека

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Старший инспектор ДПС по Краснодару и двое его знакомых арестованы по делу о похищении 20-летнего местного жителя, еще один их знакомый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба управления СКР по Кубани.

Всем четырем фигурантам дела предъявлены обвинения в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия (пп."а,в,з" ч.2 ст. 126 УК РФ).

По версии следствия, в марте полицейский попросил молодого человека помочь с покупкой подержанного автомобиля для перепродажи, а деньги на покупку машины взял в долг у своего знакомого. Позже злоумышленники стали предъявлять потерпевшему претензии из-за того, что машина не была доставлена и к оговоренному сроку отдать долг не получилось. В июле они потребовали у молодого человека 5 млн рублей, обвиняя в том, что автомобиль так и не был получен. В ночь на 26 августа они выманили его из дома, похитили и отвезли в подвал гаража, где, применяя насилие, требовали деньги.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты оружие и патроны, а также неизвестные вещества, по ним назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что полицейские в Краснодаре обнаружили в гаражном кооперативе четырех человек, один из которых заявил, что его похитили. При осмотре гаража были обнаружены 120 таблеток, которые могут содержать наркотические вещества, оружие, боеприпасы и две бейсбольные биты. Один из предполагаемых похитителей работает старшим инспектором ДПС, в связи с чем была назначена служебная проверка.