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В Алтайском крае проведут конкурс краеведческих комиксов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Алтайском крае решили собрать желающих научиться рисовать комиксы, обучить их, предложить им создать краеведческие комиксы и устроить конкурс этих работа. Все это сделают в рамках просветительского проекта "Энергия знаний" , который проведет Алтайская краевая библиотека имени Вячеслава Шишкова, сообщили в региональном Минкультуры.

Группу наберут к 18 сентября. Сначала участникам проекта прочитают лекции об Алтае. Принять участие в проекте смогут все желающие старше 14 лет, лекции будут бесплатными.

Затем они пройдут интенсивный курс новосибирского художника, специализирующегося на краеведческих комиксах, а также примут участие в онлайн-тренинге с известным художником-комиксистом, рассказали в пресс-службе. В эту группу уже возьмут не всех.

По окончании курса участники создадут свои рисованные истории на любую из тем, упомянутых на лекциях. Жюри выберет лучшие работы. Эти истории сверстают в полноценные издания, которые будут представлены в открытом доступе в электронном формате и станут участниками ежегодного конкурса "Лучшая книга Алтая".

Алтайский край Минкультуры

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