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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Лето 2021 г. стало самым жарким за всю историю наблюдений в Петербурге

Оно также стало самым солнечным

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Лето 2021 года побило температурные рекорды за всю историю наблюдений в Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов на пресс-конференции в "Интерфаксе" в понедельник.

"Лето оказалось все-таки самым теплым за весь наш ряд наблюдений. До этого 1972 год с температурой 20,1 градусов был самым теплым. Даже в 2010 году не смогли перекрыть рекорд 1972 года. А 2021 год за счет июня и июля все-таки оказался самым жарким", - сказал Колесов.

Средняя температура летом 2021 года в Петербурге составила 20,5 градусов. Дневной максимум был достигнут в июне - 35,9 градусов.

В течение трех месяцев солнце светило в Петербурге 864,5 часов, что тоже стало рекордом, превзойдя результат 2002 года.

Инструментальную историю наблюдений за погодой в Петербурге ведут с 1881 года.

Александр Колесов Петербург

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