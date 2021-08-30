Четыре человека погибли в ДТП с цементовозом в Волгоградской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Авария с участием цементовоза и Toyota Camry произошла на трассе "Тамбов-Волгоград-Астрахань", есть жертвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

На трассе в Волгоградской области водитель Toyota выехал на встречную полосу и врезался в цементовоз. На месте аварии погибли три пассажира легковушки. Водители были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Позднее стало известно, что водитель легковушки скончался от полученных травм в Новоаннинской центральной районной больнице. Об этом сообщили "Интерфаксу" в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Собеседник агентства добавил, что водитель фуры находится в Михайловской центральной районной больнице, его состояние не вызывает опасения у врачей.

По данным регионального главка МВД, погибший водитель с апреля 2020 года получил 53 протокола, большая часть – за превышение скорости.