В России открылся первый Центр оценки и развития управленческих компетенций

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Центры оценки и развития управленческих компетенций помогут студентам и выпускникам вузов проанализировать и усилить деловые навыки, а также адаптироваться под работу в условиях глобальной цифровизации всех процессов, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

"Большинству выпускников, которые сегодня выходят на рынок, чаще всего не хватает именно деловых навыков адаптации к той окружающей среде, к тем структурным изменениям в экономике, которые на данный момент происходят. При этом важно, что с помощью той оценочной модели, которая формируется на базе Центра компетенций, возможна адаптация и формирование под индивидуальные потребности каждого образовательной программы", - сказал Котяков на открытии первого в России Центра оценки и развития управленческих компетенций.

Первый Центр открыт на базе РАНХиГС по поручению президента РФ по итогам заседания Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".

"Условия, с которыми сталкиваются сегодняшние выпускники, - это глобальная цифровизация процессов, усиление роли цифры во всех сферах компетенций; она во многом определяет необходимость адаптации образовательных программ. Я думаю, что именно новая система оценки цифровых знаний поможет нам адаптировать образовательные программы под потребность конкретного студента, каждого конкретного тестируемого", - отметил Котяков.

Сегодня на рынке труда увеличивается доля удаленной работы, которая требует определенных навыков самоорганизации, констатировал он. "Если в ходе оценки и рекомендаций, которые будут формироваться для каждого человека, мы будем четко понимать, способен ли он организовать трудовую деятельность удаленно - это во многом поможет работодателям и будущим работникам выстраивают правильные трудовые отношения", - сказал Котяков.

Глава Минтруда отметил, что каждый, кто проходит такого рода оценку, получает свою "дорожную карту" повышения навыков и компетенций. "Поэтому я считаю, что это проект очень важен, во многом он должен сориентировать наших молодых ребят адаптироваться и соответствовать тем запросам, которые формирует на сегодняшний день рынок труда", - сказал он.

В свою очередь гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", директор Высшей школы государственного управления при РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что в рамках проекта по созданию центров компетенций уже подписано 38 соглашений о сотрудничестве и еще 18 планируется к подписанию.

Комиссаров отметил, что открытие первого центра именно на базе РАНХиГС не случайно. "Во-первых, это президентская академия, а у нас президентская платформа. Во-вторых, академия славится тем, что готовит, действительно, много успешных управленцев для всей страны, и правильно начинать именно здесь. А в-третьих, то, о чем я уже сказал Владимир Александрович (Мау, ректор РАНХиГС - ИФ): у нас есть факультет оценки и развития управленческих кадров, который уже много лет занимается созданием своих собственных уникальных методик, и мы в работе всех центров компетенций будем в том числе использовать наработанный опыт коллег, уверен, что вместе это получится сделать хорошо и качественно", - сказал он.

По мнению ректора РАНХиГС Владимира Мау, тема управленческих компетенций является исключительно важной. "Как говорят, что корпорации конкурируют не продуктами, а моделями управления, точно так же и государства конкурируют не дешевизной природных ресурсов, тем более не дешевизной труда, а моделями управления. В современном мире, где капитал легким нажатием нескольких клавиш на компьютере может перемещаться из страны в страну, именно эффективность модели управления, эффективность управленцев является исключительно важным качеством", - сказал он. По его словам, мандат РАНХиГС - это прикладное социально-экономическое и гуманитарное образование. "Какое бы образование вы здесь не поучали, у вас будут управленческие компетенции - это очень важная наша задача, а с недавних пор - ещё и цифровые компетенции. Есть два таких сквозных направления, которые возникают, независимо от того, где и на каком уровне учатся - от лицея и до продвинутых форм профессиональной переподготовки", - сказал Мау.

Как ранее сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей", 25 центров оценки и развития универсальных управленческих и деловых компетенций откроются на базе ведущих университетов в 16 регионах России уже осенью 2021 года.

"Центры оценки компетенций - место встречи студентов, работодателей и региональной власти, которая зачастую решает свои кадровые вопросы на базе университетов. Центры станут платформой, где студенты сначала пройдут оценку своих надпрофессиональных навыков и компетенций (часто их еще называют soft skills), а затем займутся их развитием. В некоторых вузах Центры компетенций будут созданы как самостоятельная структура, а где-то - усилят существующие центры карьеры за счет четкой ориентации молодых людей на конкретных работодателей", - сообщили в пресс-службе.

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