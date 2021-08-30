Национальный центр физики и математики появится в России

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В России создадут Национальный центр физики и математики, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"В целях получения научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации и укрепления кадрового потенциала ядерного оружейного комплекса РФ (...) принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" о создании Национального центра физики и математики в форме объединения без образования юридического лица", - говорился в постановлении.

Кроме того, согласно документу, в двухмесячный срок должен быть утверждён совет центра.